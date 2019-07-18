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Yakalanan katil zanlısının üzerinden cephanelik çıktı

Giresun'da 4 gün önce öldürülen galerici Cafer Dinçer'in katil zanlısı olarak aranan ve polis çevirmesinde yakalanan Hasan A.'nın üzerinden adeta cephanelik çıktı.

İHA | 18.07.2019 - 06:03..
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Emniyet'in yaptığı paylaşımda, cinayet zanlısı Hasan A.’nın olay günü kaçtığı 28 plakalı aracın Bulancak ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulunduğu, şüphelinin il merkezinde olabileceği ve farklı araçlar ile hareket edebileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yakalanan katil zanlısının üzerinden cephanelik çıktı

SİLAH, 5 ŞARJÖR VE 81 MERMİ

Yapılan çalışmalar sonucu 16 Temmuz gecesi il merkezinde şüphe üzerine ekip otosu ile önü kesilmek suretiyle durdurulan 28 plakalı araç içerisinde bulunan şahıslar kontrol edildiğinde, yolcu koltuğunda oturan şahsın kasten öldürme olayının şüphelisi olarak aranmakta olan Hasan A. olduğu tespit edildi.
Yapılan aramada ise şahsın üzerinden bir adet 9 mm tabanca, 5 adet şarjör, 81 adet fişek, bir adet katlanır bıçak ele geçirildi.

Yakalanan katil zanlısının üzerinden cephanelik çıktı

Cinayet şüphelisi Hasan A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan katil zanlısının üzerinden cephanelik çıktı

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