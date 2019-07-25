Yan masadaki müşteri Zeynep Sever Demirel'i çıldırttı

Önceki gün Bodrum’daki bir mekanda müşterinin garsonu haşladığını gören Zeynep Sever Demirel, duruma müdahale etti.

Müşteriyi uyarıp garsona destek çıkan kaleci Volkan Demirel’in eşi, sosyal medyada da yaşadığı olayı anlattı.

"KİMSE SİZİN KÖLENİZ DEĞİL"

Bu hareketiyle mekandakilerin takdirini kazanan Demirel, olayı Instagram'da anlatıp şu sözlerle de insanlık dersi verdi: "İnsanların kişiliğini en iyi nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Restoranda, kafede servis yapan kişilere nasıl davrandığına bakarak! Bu zaman zaman gittiğim yerlerde karşılaştığım bir durum. Az önce yine oldu aynı şey. Bilin ki kimse sizin köleniz değil! Bunun parayla pulla da alakası yok. Kendi ezikliğinizi, başkalarını ezerek göstermeyiniz lütfen. Aşırı itici ve komik oluyorsunuz!"