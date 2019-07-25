taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7145
Euro
6.3741
Altın
1426.61
Borsa
103395.3
Gram Altın
261.321

Yan masadaki müşteri Zeynep Sever Demirel'i çıldırttı

Zeynep Sever Demirel'den alkışlanacak hareket: ''Kendi ezikliğinizi, başkalarını ezerek göstermeyiniz lütfen''

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 13:36..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Önceki gün Bodrum’daki bir mekanda müşterinin garsonu haşladığını gören Zeynep Sever Demirel, duruma müdahale etti.

Müşteriyi uyarıp garsona destek çıkan kaleci Volkan Demirel’in eşi, sosyal medyada da yaşadığı olayı anlattı.

Yan masadaki müşteri Zeynep Sever Demirel'i çıldırttı

"KİMSE SİZİN KÖLENİZ DEĞİL"

Bu hareketiyle mekandakilerin takdirini kazanan Demirel, olayı Instagram'da anlatıp şu sözlerle de insanlık dersi verdi: "İnsanların kişiliğini en iyi nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Restoranda, kafede servis yapan kişilere nasıl davrandığına bakarak! Bu zaman zaman gittiğim yerlerde karşılaştığım bir durum. Az önce yine oldu aynı şey. Bilin ki kimse sizin köleniz değil! Bunun parayla pulla da alakası yok. Kendi ezikliğinizi, başkalarını ezerek göstermeyiniz lütfen. Aşırı itici ve komik oluyorsunuz!"

Yan masadaki müşteri Zeynep Sever Demirel'i çıldırttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

236
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

177
'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

55
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

121
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

61
Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

313
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir