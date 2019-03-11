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Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir hurda otomobil yanmaya başladı. Alevler büyüyünce, aracın yanında bulunan boş binaya da hasar verdi.

DHA | 11.03.2019 - 09:04..
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Olay gece saatlerinde, Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde yaklaşık 2 yıldır hurda halde durduğu öğrenilen ve üzerinde plaka bulunmayan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

ALEVLER BÜYÜYÜNCE YAN BİNAYI DA SARDI

Kısa sürede otomobilin tamamını kaplayan alevler büyüyerek, aracın yanındaki binaya da hasar verdi. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yanan otomobili kısa sürede söndürdü.

Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

BİNA DA KULLANILMIYORDU

Otomobilde başlayan yangının hasar verdiği binanın da uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken, polis olayla ili soruşturma başlattı.

Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

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