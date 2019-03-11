Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

Olay gece saatlerinde, Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde yaklaşık 2 yıldır hurda halde durduğu öğrenilen ve üzerinde plaka bulunmayan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
ALEVLER BÜYÜYÜNCE YAN BİNAYI DA SARDI
Kısa sürede otomobilin tamamını kaplayan alevler büyüyerek, aracın yanındaki binaya da hasar verdi. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yanan otomobili kısa sürede söndürdü.
BİNA DA KULLANILMIYORDU
Otomobilde başlayan yangının hasar verdiği binanın da uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken, polis olayla ili soruşturma başlattı.