Yanan hurda otomobilin alevleri yan binaya sıçradı

Zeytinburnu'nda alkollü ve ehliyetsiz hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Aracın devirdiği pompa alev alev yandı.

Daha önce ezan hakkındaki skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen CHP'li vekil, 8 Mart'ta Taksim'deki gösteriye katıldı.

6

Aziz Yıldırım: Ben de bir gün konuşacağım

Aziz Yıldırım'la Diyarbakır'da bir araya gelen gazeteci Fatih Çekirge, sarı-lacivertli taraftarın Yıldırım'ın önünü kesip, "Ne olacak halimiz, bizi kurtar" dediğini aktardı.