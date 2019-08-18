taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Yangına banyoda yakalanan genci komşuları kurtardı

Bolu'da 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangına banyoda yakalanan ve evde yalnız yaşayan Emre Ölmez’i komşuları kurtardı.

İHA | 18.08.2019 - 02:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Beşkavaklar Mahallesi Zanaat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan Emre Ölmez isimli gencin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında banyoda olan Ölmez’in evinden dumanlar çıktığını gören komşuları evin kapısını kırarak içeri girdi. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar oluşan genci komşuları battaniyeye sararak dışarı çıkardı.

Yangına banyoda yakalanan genci komşuları kurtardı

GENÇ, YANGINDA YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaralanan Emre Ölmez ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangına banyoda yakalanan genci komşuları kurtardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Avcı: Tükendik

Abdullah Avcı: Tükendik

52
TEM otoyolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı

TEM otoyolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı

6
Baraja düşen araçtaki 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Baraja düşen araçtaki 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

0
Çalımbay: Türkiye'nin en iyi takımlarından birini yendik

Çalımbay: Türkiye'nin en iyi takımlarından birini yendik

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir