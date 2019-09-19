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Yangını çekmeye çalışan basın mensuplarına engel

Tuzla'daki geri dönüşüm merkezinde çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına, görevliler saldırdı.

İHA | 19.09.2019 - 10:37..
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İstanbul Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BASIN MENSUPLARINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Geri dönüşüm fabrikasında çalışan görevliler ise yangını görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı İZLE

Yangını söndürmek yerine basın mensuplarına saldıran görevliler, kameralara da vurmaya çalıştı. Araya vatandaşların girmesi üzerine görevliler uzaklaşırken, saldırı anları kameralara yansıdı.

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