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Yapı Kredi Kültür Sanat nisan ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık(YKKSY)'ın nisan ayı etkinlik programında pek çok yeni etkinlik yer alıyor.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 13:11..
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Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık(YKKSY)’ın Nisan ayı etkinlik programında önümüzdeki günlerde 26 Nisan Cuma günü “Ender Sesler” konseri, 27 Nisan Cumartesi günü Armut Dibine Düşmeyince etkinliği ve belgesel gösterimi var. Ayın son günü olan 30 Nisan Salı ise Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Çamur, Balık ve Rüya adlı filmleriyle tanınan yazar/yönetmen Derviş Zaim okurlarıyla bir araya gelecek.

KONSER

Bahçeşehir Üniversitesi/BAUART ve Yapı Kredi Kültür Sanat ortaklığıyla gerçekleştirilen “Ender Sesler” dizisinin 26 Nisan Cuma günü saat: 20:00’da Loca’da gerçekleştirilecek olan son konserinde Santur sanatçısı Sedat Anar sahneye çıkıyor. Anar, bu solo ve enstrümantal konserinde “Suyun Ayak Sesi”, “Butimar”, “Kör Baykuş” ve “Belagat”in de aralarında bulunduğu kendi bestelerini çalacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat nisan ayı etkinlikleri

FİLM GÖSTERİMİ/SÖYLEŞİ

Kendisi de farklı bir çocuk olarak dünyaya gelen Andrew Solomon, YKY’den çıkan Armut Dibine Düşmeyince kitabında, bazı insanların birey ve anne baba olmak konusunda nasıl cesur tercihlerde bulunduklarını ve tıp biliminin bizi normalleştirme çabalarına karşın çeşitliliğimizi korumak için verdiğimiz mücadeleyi anlatıyor. R. Dretzin ve J. Ephron, Solomon’un dünyada büyük yankı uyandıran kitabından hareketle bir belgesel çekti. 27 Nisan Cumartesi günü Loca’da gerçekleştirilecek olan Armut Dibine Düşmeyince etkinliğinde saat: 16:00’da bu belgesel gösterilecek; ardından saat: 17:40’ta “dibine düşmeyen çocuklar ve aileleri”ni konuşulacak. Etkinliğin konuşmacıları Fatma Özkan, Meltem Narter, Pınar Kanlıkılıçer ve Talat Parman.

Yapı Kredi Kültür Sanat nisan ayı etkinlikleri

İMZA/SÖYLEŞİ

İkinci romanı Rüyet, YKY tarafından yayımlanan yönetmen ve yazar Derviş Zaim, 30 Nisan Salı günü okurlarıyla buluşacak. Zaim, saat 18:30’da Yapı Kredi Kültür Sanat - Loca’da Prof. Yavuz Demir moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşinin ardından saat: 20:00-21:00’de YKY Beyoğlu Kitabevi’de yeni kitabını imzalayacak.

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