taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Yasak öncesi balıkçılar son kez Galata Köprüsü'ndeydi

Koronavirüs önlemleri kapsamında balık tutmak yasaklanırken, İstanbul Galata Köprüsü'ne gelen balıkçılar, yasak başlayana kadar balık tutmayı sürdürdü.

DHA | 28.03.2020 - 07:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı

Yasak öncesi balıkçılar son kez Galata Köprüsü'ndeydi

YASAK BAŞLAYANA KADAR BALIK TUTTULAR

İstanbul Galata Köprüsü'nde çok sayıda kişinin balık tutmayı sürdürdüğü görüldü. Balıkçılar, yürürlüğe girmesiyle birlikte yasağa uyacaklarını ifade etti.

Yasağın başladığı saatte, Galata Köprüsü üzerinde balık tutan vatandaşlar, köprüden ayrıldı.

Yasak öncesi balıkçılar son kez Galata Köprüsü'ndeydi

İlginizi Çekebilir
Edirne’den Kırklareli’ye gelen 487 göçmen karantinada
Edirne'den gelen 487 göçmenin, Kırklareli'nin Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde karantina altına alındığı duyuruldu.
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan hayatını kaybetti.
Ayvalık Belediye Başkanı yazlıkçıları uyardı: Gelmeyin
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, koronavirüs salgını nedniyle yazlıkçılara 'gelmeyin' uyarısında bulundu
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
İller arası otobüs seferleri, bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
647
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
278
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
53
İtalya eski başbakanından AB'ye: Yılanlar ve çakallar
İtalya eski başbakanından AB'ye: Yılanlar ve çakallar
31
Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj
Türkiye'de saç ektiren yabancılardan Türkçe mesaj
0
Zülfü Livaneli: Sonuçlar negatif ama evden çıkmıyoruz
Zülfü Livaneli: Sonuçlar negatif ama evden çıkmıyoruz
47
Emine nine, 69 yaşındaki engelli oğluna bakıyor
Emine nine, 69 yaşındaki engelli oğluna bakıyor
38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir