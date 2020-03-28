Yasak öncesi balıkçılar son kez Galata Köprüsü'ndeydi

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yasaklandı
YASAK BAŞLAYANA KADAR BALIK TUTTULAR
İstanbul Galata Köprüsü'nde çok sayıda kişinin balık tutmayı sürdürdüğü görüldü. Balıkçılar, yürürlüğe girmesiyle birlikte yasağa uyacaklarını ifade etti.
Yasağın başladığı saatte, Galata Köprüsü üzerinde balık tutan vatandaşlar, köprüden ayrıldı.