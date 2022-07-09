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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı

    Yüksek rakımda görev yapan Mehmetçik'le bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile askerlerin bayramını kutladı.
    • 09.07.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 13:49
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı

    Kurban Bayramı'nı ilk günü coşkuyla geçerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevi başında olan askerlerimizi ziyaret etti.

    Hakkari'de yüksek rakımda görev yapan Mehmetçik, bayramın birinci gününde Süleyman Soylu ile bayramlaştı.

    Askerlerin bayramını kutladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu ile telefon görüşmesi yaparak Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı VİDEO

    "Rabbim sizlerden razı olsun"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bu vatanı, teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun, şehitlerin mekanını cennet eylesin" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik in bayramını kutladı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik in bayramını kutladı #2


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