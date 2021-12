2022 rengini belli etti: Pantone Very Peri nasıl bir renk?

Küresel renk otoritesi Pantone, bu yıl var olan skaladan seçmek yerine sıfırdan renk icat etmeyi tercih etti ve 'Very Peri'yi ortaya çıkardı.

Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone herkesin merakla beklediği rengi açıkladı.

Pantone mevcut renklerin arasından bir renk seçmek yerine yeni bir renk oluşturdu ve buna Very Peri adı verildi. Adı ilk defa duyulan bu renk merak uyandırdı

Binlerce kişi "Very Peri rengi nedir? Very Peri rengi nasıl bir renk?" sorularını internette araştırmaya başladı. Peki Very Peri hangi renk? İşte ayrıntılar...

VERY PERİ NASIL BİR RENK?

Very Peri 2022'yılının rengidir. Very Peri rengi mavinin sabitliğini kırmızının heyecanıyla harmanlanarak elde edildi.

‘Sakinliğe ilham veren ancak menekşe kırmızısı alt tonla canlandırılan bir mavi' olarak tanımlanan Very Peri rengi yeni yılda pek çok kişinin favori rengi olacağa benziyor.

"YARATICILIĞI İFADE EDİYOR"

PANTONE Renk Enstitüsü’nden Leatrice Eiseman, “PANTONE 17-3938 Very Peri seçimi, güvenilir ve sevilen mavi renk ailesine yeni bir bakış açısı ve vizyon getiriyor. Very Peri, yaratıcılığı ve yaratıcı ifadeyi cesaretlendiren canlı, neşeli bir tavır ve dinamik bir duruş sergiliyor” dedi.