2026 Mutluluk Raporu: Mutsuzluğun nedeni ortaya çıktı

Her yıl yayımlanan Dünya Mutluluk Raporu, insanların neden mutlu ya da mutsuz hissettiğine dair önemli veriler sunuyor.

Raporun amacı, insanları mutlu eden faktörleri, onları mutsuz eden faktörleri ve hangi ülkelerin diğerlerinden ölçülebilir şekilde daha mutlu olduğunu belirlemek.

2026 raporu ise mutsuzluğun en muhtemel nedenine dikkat çekti.

SUÇ SOSYAL MEDYANIN

Bu yılki raporun dikkat çekici tek unsuru, insanların mutsuz olmasına tam olarak neyin sebep olduğudur: algoritmik olarak etkilenen sosyal medya.

Rapor, suçu sosyal medyaya atıyor.

Rapora göre, özellikle Batı ülkelerindeki gençler arasında, özellikle de kız çocuklarında, yoğun sosyal medya kullanımı daha düşük refah düzeyiyle ilişkilendiriliyor.

İlginç bir şekilde, bu durum küresel ölçekte geçerli değil.

Orta Doğu veya Kuzey Afrika gibi yerlerde, sosyal medya kullanımı aynı türden duygusal ve psikolojik hasara yol açmamış ve istatistiksel olarak ölçülebilir derin bir mutsuzluğa neden olmamış.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde ise sosyal medyanın öfke uyandıran içeriklerden etkileşim toplamaya ve mutluluğu aşındırmaya çalıştığı gözlemleniyor.

Sürekli bu tür içeriklere maruz kalmak, kişinin ruh halini fark edilmeden etkileyebiliyor.

Zamanla memnuniyetsizlik hissi artabiliyor ve yaşam algısı daha olumsuz hale gelebiliyor.

Kaynak: 1