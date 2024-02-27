28 Şubat mağduru diş hekimi, 20 yıl sonra görevine döndü 28 Şubat sürecinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde diş hekimliği yapan 51 yaşındaki Gülen Kaptanoğlu'nun, kıyafeti ve başörtüsü nedeniyle ihraç edildiği görevine geri dönebilmesi 20 yılına mal oldu.

AA & Ensonhaber

Kara bir leke olarak hafızalarda yer eden 28 Şubat 1997 olaylarını yaşayan Kaptanoğlu, Türkiye'nin demokrasi tarihinde kötü anılarla dolu bu dönemde Van YYÜ'deki 3 yıllık diş hekimliği görevinden ihraç edilme sürecini ve o dönemde tanık olduğu acı olayları anlattı.

1989'da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kabul edildiğini belirten Kaptanoğlu, üniversite yıllarında başörtüsüyle ilgili problemlerin artarak ortaya çıktığını ifade etti.

"Başörtüsü nedeniyle üniversiteden ayrılmak zorunda kaldım"

Derslere başörtüsüyle katılabildiklerini ancak kliniklere sadece beyaz eşarpla girebildiklerini dile getiren Kaptanoğlu, şunları söyledi:



Hastaları bu şekilde muayene edebiliyorduk. Ancak mezuniyetimizden 2 yıl sonra arkadaşlarımız kliniklere eşarplı olarak alınmadılar. 1994 yılında mezun olduktan sonra Van YYÜ'de diş hekimi olarak göreve başladım ve 6 yıl boyunca çalıştım. Başörtüsü nedeniyle üniversiteden ayrılmak zorunda kaldım. Aksi takdirde görevime devam edecektim.

"Başörtümü çıkarıp çalışmayı düşünmedim"

28 Şubat sürecinde Van YYÜ'deki çalışan başörtülülere yönelik soruşturmaların açıldığını hatırlatan Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

Ocak 2000'den itibaren başörtüsüyle çalışamayacağımız, bu şekilde göreve devam edemeyeceğimiz beyan edildi. Bu süreçte muhakkik olarak tıp fakültesinden bir hocayı tayin ettiler. Bizimle sürekli diyalog halindeydi. Yapılan soruşturmaların adil olmadığını kendisi de defalarca ifade etti. Sözlü ve yazılı savunmalarımız alındı. Hiçbir şekilde başörtümü çıkarıp çalışmayı düşünmedim. Başörtümüzü kamu düzenini bozan ve teröre sebep olan bir maddeyle ilişkilendirerek görevimize son verilmesi çok acıtıcı oldu. Başörtünüzle çalışırken kamu düzenini nasıl bozabilirsiniz? Terör örgütüyle nasıl bir ilişkiniz olabilir? Bu kabul edilemez. Daha sonra da görevimize son verildi.

"İnancımızdan taviz vermeden görevimizden ayrıldık"

Kaptanoğlu, çok zor, yıpratıcı ve üzücü bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, 28 Şubat sürecinde mağdur olan birçok hemşirenin, uzun süre işsiz kalan arkadaşlarının olduğunu aktardı.

Kendisine bir muayenehane açarak çalıştığını kaydeden Kaptanoğlu, şöyle konuştu: