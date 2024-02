28 Şubat mağduru diş hekimi, 20 yıl sonra görevine döndü

AA & Ensonhaber

Kara bir leke olarak hafızalarda yer eden 28 Şubat 1997 olaylarını yaşayan Kaptanoğlu, Türkiye'nin demokrasi tarihinde kötü anılarla dolu bu dönemde Van YYÜ'deki 3 yıllık diş hekimliği görevinden ihraç edilme sürecini ve o dönemde tanık olduğu acı olayları anlattı.

1989'da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kabul edildiğini belirten Kaptanoğlu, üniversite yıllarında başörtüsüyle ilgili problemlerin artarak ortaya çıktığını ifade etti.

"Başörtüsü nedeniyle üniversiteden ayrılmak zorunda kaldım"

Derslere başörtüsüyle katılabildiklerini ancak kliniklere sadece beyaz eşarpla girebildiklerini dile getiren Kaptanoğlu, şunları söyledi:



"Başörtümü çıkarıp çalışmayı düşünmedim"

28 Şubat sürecinde Van YYÜ'deki çalışan başörtülülere yönelik soruşturmaların açıldığını hatırlatan Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

"İnancımızdan taviz vermeden görevimizden ayrıldık"

Kaptanoğlu, çok zor, yıpratıcı ve üzücü bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, 28 Şubat sürecinde mağdur olan birçok hemşirenin, uzun süre işsiz kalan arkadaşlarının olduğunu aktardı.

Kendisine bir muayenehane açarak çalıştığını kaydeden Kaptanoğlu, şöyle konuştu:

Hak arayışında bulunmadık çünkü tüm yollar kapanmıştı. Yönetmelikler çalışmamıza engeldi artık. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Mevcudu mecburen kabullenip inancımızdan taviz vermeden görevimizden ayrıldık. Beni en çok üzen şey 20 yıl sonra üniversiteye döndüğümde beraber çalıştığım ve benden yaşça küçük arkadaşların akademik unvanları var. Birçoğu uzmanlık yapmış. Şu an doçent konumundalar. Görevden atılmamış olsaydım uzmanlık yapma şansım olabilirdi. Şu an sadece diş hekimi olarak görev yapmak beni üzüyor. Bu çok can acıtıcı, üzücü bir durumdu. Türkiye'nin bir daha böyle acıları yaşamamasını diliyorum.