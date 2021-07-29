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- 29 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
29 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 08:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğine yönelik uyarılar geldi.
Bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 29 Temmuz Perşmbe hava durumu..
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 34°C
- Az bulutlu İZMİR °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 41°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Batı Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
- ADANA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 41°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Ordu çevrelerinin aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ARTVİN °C, 26°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- BAYBURT °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 30°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 28°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan illeri ile Ağrı ve Erzurum'un kuzey, Iğdır'ın batı çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 30°C
- Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 25°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 34°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık