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    29 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün içinde plan yapacak olanlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki 29 Temmuz 2021 bugün hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 08:55
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    29 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğine yönelik uyarılar geldi.

    Bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 29 Temmuz Perşmbe hava durumu..

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İSTANBUL °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KIRKLARELİ °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KOCAELİ °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 34°C
    • Az bulutlu İZMİR °C, 39°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 41°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MUĞLA °C, 40°C
    • Az bulutlu ve açık

    29 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın Batı Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

    • ADANA °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 41°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ISPARTA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ESKİŞEHİR °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KONYA °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİVAS °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 34°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİNOP °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 30°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Ordu çevrelerinin aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ARTVİN °C, 26°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • BAYBURT °C, 28°C
    • Parçalı bulutlu
    • SAMSUN °C, 30°C
    • Parçalı bulutlu
    • TRABZON °C, 28°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    29 Temmuz 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan illeri ile Ağrı ve Erzurum'un kuzey, Iğdır'ın batı çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 30°C
    • Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KARS °C, 25°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MALATYA °C, 34°C
    • Az bulutlu
    • VAN °C, 27°C
    • Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADIYAMAN °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık
    • DİYARBAKIR °C, 40°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 39°C
    • Az bulutlu ve açık

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