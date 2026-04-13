3. bölme meğer bu yüzden varmış; Öğrenen hemen kulllanıyor...

En sık kullanılan ev eşyası olan çamaşır makineleri, çoğu zaman fark etmeden kullandığımız detaylarla dolu.

Deterjan ve yumuşatıcı bölmeleri herkes tarafından bilinse de, yanlarında yer alan üçüncü göz genellikle göz ardı ediliyor.

Ancak bu küçük bölümün aslında oldukça işlevsel bir amaca hizmet ettiği ortaya çıktı.

Ne işe yaradığını öğrenen kullanıcılar ise alışkanlıklarını değiştirmeye başladı.

3. BÖLME: ÖN YIKAMA

Çamaşır makinelerinde yer alan üçüncü göz, aslında ön yıkama deterjanı için tasarlanmıştır.

Özellikle çok kirli çamaşırlarda kullanılan “ön yıkama” programı seçildiğinde, bu bölmeye eklenen deterjan makine tarafından ilk aşamada kullanılır.

Bu sayede çamaşırların üzerindeki yoğun kir ve lekeler, ana yıkamadan önce yumuşatılır ve daha etkili bir temizlik sağlanır.