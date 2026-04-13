Zonguldak'ta mahallenin üzerinden geçen paraşütçüye çay daveti

Zonguldak'ta yaşayan bir kişi, yamaç paraşütü yapan sporcuyu çaya davet etti. Sporcu da “Eyvallah reis, gelemem. Sahile ineceğim” diyerek esprili bir yanıt verdi.
Zonguldak'ta trajikomik olay..
Dün Kilimli ilçesi Hisararkası Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yamaç paraşütüyle uçuş yapan sporcuyu fark eden Okan Ece isimli vatandaş, yerden seslenerek paraşütçüyü çay içmeye davet etti.
"EYVALLAH REİS GELEMEM"
Beklenmedik çağrı karşısında kayıtsız kalmayan paraşütçü ise "Eyvallah reis, gelemem. Sahile ineceğim" diyerek esprili bir yanıt verdi.
Ece o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, videoyu sosyal medyada paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)