Düzce’de şaşırtan anlar: Karga seyir halindeki otomobile kondu, sürücünün omzuna indi

Düzce’nin Efteni Gölü mevkiinde ilerleyen bir otomobil, doğanın ilginç bir anına sahne oldu. Sürücü Hakan Çiçekoğlu’nun kullandığı araç seyir halindeyken bir karga, aracın ön kısmına konarak yolculuğa dahil oldu.

SİLECEKTEN OMUZA UZANAN YOLCULUK

Bir süre aracın ön cam sileceğinde kalan karga, hareket halindeki aracı terk etmedi. Daha sonra uçarak yeniden otomobili takip eden kuş, tekrar aracın ön bölümüne indi.

Sürücünün yavaşlamasıyla birlikte içeriye doğru yaklaşan karga, bu kez Çiçekoğlu’nun omzuna konarak şaşkınlık yarattı.

SÜRÜCÜ O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Yaşanan sıra dışı etkileşim karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sürücü, karganın hareketlerini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Görüntülerde, kuşun araçla birlikte ilerlemesi ve sürücüyle kurduğu yakın temas dikkat çekti.

Doğal yaşamla insan etkileşimini yansıtan görüntülerin kısa sürede sosyal medyada ilgi görmesi bekleniyor. Olay, Düzce’de günün en dikkat çekici anlarından biri olarak kayıtlara geçti.