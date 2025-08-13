30 yıllık servis ustası açıkladı: Bu eşyaları asla çamaşır makinesine atmayın!

Evlerimizin en büyük yardımcılarından biri olan çamaşır makineleri, doğru kullanıldığında yıllarca sorunsuz çalışabiliyor.

Ancak uzmanlar, kullanıcıların sıkça yaptığı bazı hataların hem makinenin ömrünü kısalttığını hem de kıyafetlere zarar verdiğini söylüyor.

Beyaz eşya servisleri, yılların tecrübesine dayanarak “Çamaşır makineniz çöp kutusu değildir” uyarısında bulunuyor.

Özellikle bazı çamaşır türleri ve malzemeler, makinenin mekanizmasına zarar vererek pahalı arızalara yol açabiliyor. İşte, çamaşır makinesinde yıkamamız gereken o kıyafetler…

BU KIYAFETLERİ MAKİNEDEN UZAK TUTUN

Makinenizi uzun yıllar sorunsuz kullanmak istiyorsanız, yıkamadan önce iki kez düşünmeniz gereken kıyafetler listelendi. İşte, hem kıyafetinizin hem de makinenizin ömrünü kısaltan 6 çamaşır türü…

1-Kaşmir ve Yün

Uzmanlar, kaşmir ve yün kumaşların makinede yıkanmasının kısa sürede yıpranmalarına yol açtığını belirtiyor. Bu tür kıyafetlerin elde, ılık su ve deterjanla nazikçe yıkanması; yarım saat bekletilip durulandıktan sonra kurutulması tavsiye ediliyor.

2- İpek

Oldukça pahalı ve yumuşak bir kumaş olan ipek, darbelere ve çekmeye karşı son derece hassastır. Uzmanlar, ipeğin ömrünü uzatmak için makinede yıkamaktan kaçınılmasını, bunun yerine soğuk su ve nazik deterjanla elde yıkanmasını tavsiye ediyor. Bu yöntem, kumaşın hem parlaklığını hem de formunu uzun süre korumasını sağlar.

3- SÜTYEN

Kadın iç çamaşırları arasında yer alan sütyenler, uzmanlara göre makinede yıkanmaları halinde esneyebilir, sertliklerini ve şekillerini kaybedebilirler. Sütyenlerin uzun süreli kullanılması için elle yıkanmaları şarttır.

4- YAPILANDIRILMIŞ GİYSİLER

Uzmanlar, en sevdiğiniz dar pantolonları veya sevimli pileli eteği çamaşır makinesine atmanın oldukça sakıncalı olduğunu söylüyor. Bu tür eşyaları kuru temizlemeciye götürmeniz tavsiye edilir.

5- SÜSLEMELİ GİYSİLER

Güzel süslemelere sahip giysiler, yıkandıktan sonra neredeyse hiçbir zaman aynı haliyle kalmaz. Makinede yıkanılan süslü giysilerde yer alan dekorlardan birkaçı, mutlaka yıkama işlemi sırasında makinenin tamburuna takılarak kıyafete büyük zarar vermekte. Uzmanlar, bu çamaşırları ılık su ve hafif bir deterjan yardımıyla 20 dakika boyunca elde yıkamanızı tavsiye ediyor.

6- DERİ ÜRÜNLER

Makinede yıkanmaması tavsiye edilen son ürünler ise deri bazlı eşyalardır. Doğal deri, su ile olan tepkimesi nedeniyle hızla büzüşebilir ve form değiştirebilir. Deri ürünleri ıslak mendil yardımıyla temizlemek, en ideal yöntemdir.