5 dakikada adım adım marteniçka yapımı: Kırmızı ve beyaz ip yetiyor

Balkanlar’dan dünyaya yayılan, baharı karşılamanın en zarif ve en umut dolu yolu Marteniçka geleneği gündeme geldi.

Mart ayının gelişiyle bileklerimizi süsleyen bu kırmızı-beyaz düğümler, aslında sadece birer takı değil, sağlık, şans ve uzun ömür dileklerimizin birer sembolü.

Peki, hazır almak yerine kendi ellerinizle, kendi enerjinizi katarak bir Marteniçka yapmaya ne dersiniz? Hem çok daha anlamlı hem de son derece kolay!

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

-Kırmızı ve beyaz renkte (tercihen pamuklu veya ipek) ince ipler.

-Makas

-Bilekliğinize hareket katmak isterseniz küçük boncuklar, nazarlıklar veya şans getirdiğine inandığınız küçük figürler.

ADIM ADIM MARTENİÇKA YAPIMI

İplerden yaklaşık 30-40 cm uzunluğunda hem kırmızı hem de beyaz renkten birer parça kesin.

İki ipi bir ucundan sıkıca düğümleyin. Bu düğüm başlangıç noktanız olacak.

Düğümlediğiniz noktayı bir yere sabitleyin. Kırmızı ipi sağ elinize, beyaz ipi sol elinize alın. Her iki ipi de kendi yönünde aynı tarafa doğru çevirmeye başlayın. İpler iyice gerildiğinde birbirlerinin üzerine dolanacaklar.

İpler birbirine dolandığında uçları tekrar düğümleyin. Kırmızı-beyaz burgu görüntüsünü elde edeceksiniz.

Eğer boncuk eklemek isterseniz, bu aşamada düğümü atmadan önce ipe geçirebilirsiniz.