Mesajı görüp cevap vermemek her zaman 'görmezden gelmek' değil

Akıllı telefonların hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte iletişim büyük ölçüde mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülüyor. Ancak pek çok kişinin sıkça karşılaştığı bir durum var: Mesaj okunuyor ama cevap gelmiyor. Bu durum çoğu zaman karşı tarafın bilinçli olarak iletişimi kesmek istediği şeklinde yorumlanabiliyor. Psikologlara göre ise mesajlara geç cevap verilmesinin arkasında farklı psikolojik ve günlük nedenler bulunabiliyor.

ZİHİNSEL YORGUNLUK TEPKİYİ GECİKTİREBİLİYOR

Gün içinde yoğun bilgi akışına maruz kalan kişiler bazen basit bir mesaja bile hemen yanıt verecek zihinsel enerjiyi bulamayabiliyor. Uzmanlar bu durumu “dijital yorgunluk” olarak tanımlıyor. Kişi mesajı gördüğü halde o anda cevap vermek yerine daha sonra yazmayı tercih edebiliyor. Ancak zaman geçtikçe mesajı cevaplama ihtiyacı arka plana düşebiliyor.

YANLIŞ BİR ŞEY YAZMA KAYGISI OLABİLİYOR

Bazı kişiler için mesajlaşma sanıldığından daha fazla düşünme gerektirebiliyor. Özellikle hassas konularda insanlar doğru kelimeleri bulmak için beklemeyi tercih edebiliyor. Bu süreç uzadıkça cevap verme eşiği yükseliyor ve kişi mesajı gördüğü halde yazmayı erteleyebiliyor.

O AN UYGUN BİR ZAMAN OLMAYABİLİYOR

Mesajlar çoğu zaman iş, yolculuk ya da başka bir uğraş sırasında görülüyor. Kişi mesajı fark etse bile o anda uzun bir cevap yazamayacağını düşündüğü için beklemeyi tercih edebiliyor. Ancak günlük hayatın temposu içinde mesajı daha sonra cevaplama niyeti unutulabiliyor.

HER DURUMDA OLUMSUZ ANLAM YÜKLEMEK GEREKMİYOR

Uzmanlara göre mesajlara geç cevap verilmesi her zaman karşı tarafı önemsememek anlamına gelmiyor. Dijital iletişimde yaşanan bu tür gecikmeler çoğu zaman günlük yoğunluk, zihinsel yorgunluk ya da iletişim tarzı farklılıklarından kaynaklanabiliyor. Bir mesajın geç cevaplanması çoğu zaman ilişkiden çok, o anki zihinsel ve günlük koşullarla ilgili oluyor.