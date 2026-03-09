Baba kızdığında çocukların tepkisi daha yoğun olabiliyor

Ev içinde disiplin çoğu zaman benzer şekilde uygulanıyor gibi görünse de çocukların anne ve babanın tepkilerine verdikleri duygusal karşılık her zaman aynı olmuyor. Pek çok ailede dikkat çeken ortak bir durum var: Çocuklar anneleri kızdığında sakin kalabilirken, babaları aynı şekilde tepki verdiğinde çok daha yoğun ağlayabiliyor. Uzmanlara göre bunun nedeni yalnızca korku değil; çocukların ebeveynlerle kurduğu duygusal ilişki biçimi. Uzmanlar bu farkın çoğu zaman korkudan değil, çocukların ebeveynleriyle kurduğu ilişki biçiminden kaynaklandığını belirtiyor.

OTORİTE ALGISI TEPKİYİ DEĞİŞTİRİYOR

Çocuk gelişimi uzmanlarına göre küçük yaşlarda çocuklar ebeveynlerini farklı roller üzerinden algılayabiliyor. Günlük bakımın büyük bölümünü üstlenen kişi çoğu zaman anne olduğu için çocuk, annenin uyarılarını daha alışılmış ve öngörülebilir bir durum olarak değerlendirebiliyor. Baba ise çoğu ailede disiplin anlarında daha az devreye giren bir figür olabiliyor. Bu nedenle baba kızdığında çocuk için durum daha beklenmedik ve sarsıcı bir hal alabiliyor. Beklenmeyen otorite tepkisi ise duygusal yoğunluğu artırabiliyor.

DUYGUSAL GÜVEN İLİŞKİSİ FARKLI KURULABİLİYOR

Çocuklar genellikle duygularını en güvenli hissettikleri kişiye karşı daha rahat ifade eder. Bu nedenle bazı çocuklar anneleri kızdığında ağlamak yerine durumu daha kolay tolere edebilirken, babanın tepkisi karşısında yoğun bir duygusal boşalma yaşayabiliyor. Psikologlar bu durumu “duygusal düzenleme alanı” ile açıklıyor. Çocuk için güvenli alanın sınırları değiştiğinde veya beklenmedik bir tepkiyle karşılaşıldığında ağlama refleksi daha hızlı ortaya çıkabiliyor.

SES TONU VE BEDEN DİLİ ETKİLİ OLABİLİYOR

Araştırmalar, çocukların yetişkinlerin ses tonuna ve beden diline oldukça duyarlı olduğunu gösteriyor. Babaların ses tonunun genellikle daha kalın ve güçlü olması, çocuk tarafından daha sert bir uyarı olarak algılanabiliyor. Aynı cümle söylense bile ses tonu ve mimikler çocuğun duygusal tepkisini belirgin şekilde değiştirebiliyor. Bu nedenle bazı çocuklar baba kızdığında kendilerini daha baskı altında hissedebiliyor.

BU DURUM HER AİLEDE AYNI ŞEKİLDE GÖRÜLMÜYOR

Uzmanlar bu durumun evrensel bir kural olmadığını vurguluyor. Ebeveyn rollerinin daha dengeli paylaşıldığı ailelerde çocukların anne ve babanın tepkilerine verdikleri duygusal karşılıklar da daha benzer olabiliyor. Çocuğun mizacı, ebeveynle kurduğu bağ ve ev içindeki iletişim biçimi bu tepkinin nasıl ortaya çıkacağını belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.