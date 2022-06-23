Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 23 Haziran Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklıklarının perşembe günü Trakya kesiminde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ön görülüyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 23 Haziran 2022...

23 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Sıcak ve nemli hava yurt genelinde etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Sıcaklıkların, cuma gününden itibaren iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.