İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde, akşam saatlerinden itibaren lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor.

İstanbul ve çevre iller için Meteroloji ve AKOM'dan peşpeşe uyarılar geldi.

Yapılan açıklamada vatandaşlar şiddetli fırtınaya karşı uyarıldı.

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLACAK

AKOM verilerine göre, akşam saatlerden itibaren İstanbul’da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan Lodos (güney-batı) yönlü rüzgârın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği de belirtiliyor.

İBB DE UYARIDA BULUNDU

İBB, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbullular'ın da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), pazar günü ise batı ve güneybatı yönlerden fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÇÖL TOZU UYARISI

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.