AA

Amerika’nın kalbinde Türkiye rüzgarı esiyor...

Türk Festivali, Chicago’da ikinci kez kapılarını açtı.

EN KAPSAMLI TÜRK KÜLTÜR ETKİNLİĞİ

Donald E. Stephens Fuar Merkezi’nde düzenlenen festival, Kuzey Amerika’nın en kapsamlı Türk kültür etkinliği olma özelliği taşıyor.

Üç gün sürecek festivalde 200’den fazla stantta el sanatları ve yöresel lezzetler sergileniyor.

AÇILIŞTA MEHTER GÖSTERİSİ

Açılış, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı’nın gösterisiyle yapıldı.

Türkiye'den festivale katılan sanatçılar, ebru, tezhip, seramik ve hat gibi geleneksel Türk sanatlarını, düzenledikleri atölye çalışmaları ve sergilerle ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Festival boyunca ABD'de yaşayan Türk toplumu ve Türkiye ile ilgili konuların ele alındığı çeşitli oturum ve söyleşiler de yapılacak.

"KENDİ MİLLETİMİN TEMSİLCİSİ OLMAK GÜZEL BİR ŞEY"

Festivalin komite kurucularından Halil Demir, "Bu kadar insanı bir araya getirmek ve kendi milletimin burada temsilcisi olmak, onların ürettiklerini, yaptıklarını buradaki insanlara tanıtmaya çalışmak güzel bir şey." dedi.

Festivali "bir çocuğu sevgiyle büyütmeye" benzeten Demir, bu yıl ikincisi düzenlenen festival için hem katılımdan hem de insanların etkinliğin önemini kavramasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Etkinliğe Türkiye'den katılan davetliler arasında, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Khazar Ibrahim, Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Konya Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Koyuncu gibi isimler bulunuyor.

Festival kapsamında ayrıca, "Türk Festivali" için kayıt yaptıran ilk 2 bin kişi arasından kurayla seçilecek 10 kişiye, Türk Hava Yolları tarafından Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edilecek.