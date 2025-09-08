Abone ol: Google News

Adana'da bahşiş almak için gelin aracının kaputunda metrelerce ilerledi

Yüreğir ilçesinde bahşiş almak amacıyla gelin aracının kaputuna yatan Sedat S., metrelerce araç üzerinde ilerleyerek araçtakilere zor anlar yaşattı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken polis ekipleri, Sedat S.'yi gözaltına aldı.

Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 13:20

Adana'nın Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Asri Mezarlık Kavşağı'nda, yol kenarında cam silen Sedat S., seyir halinde ilerleyen gelin aracının kaputuna yatarak bahşiş almak istedi.

Bahşişi almak için metrelerce aracın üzerinde yolculuk yapan Sedat S., sürücünün durmasıyla araçtan atlayarak kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

O anlar, araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımın ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sedat S. hakkında adli işlem başlatıldı.

