Adana'da 'Daha çok yağmur yağsın' dedi iş yerini su bastı

İHA

Adana’da cumartesi günü sabah başlayan yağmur, öğleye kadar devam edip kentte hayatı durma noktasına getirdi.

Yollar nehre dönerken, birçok ev ve iş yerini su bastı.

VİDEO VİRAL OLDU

Bu sırada sosyal medyaya düşen Esra Kantaş’ın yağmur duasının görüntüsü ise viral oldu.

"DAHA ÇOK YAĞMUR YAĞSIN" DİYE DUA ETTİ

Kantaş, videoda yağmur başladığı sırada gözünü kapatıp, "Daha çok yağmur yağsın, daha çok yağsın, öyle bir yağsın ki" diye dua etti.

İŞ YERİNİ SU BASTI

Bir süre sonra ise yağmur o kadar çok hızlandı ki Kantaş’ın çalıştığı iş yerini su bastı.

İş yerinde bu nedenle zarar oluştu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kantaş, bu anları da çekip sosyal medya da paylaşınca video, en çok izlenenler arasına girdi.

"SU BASMASINA ŞOKE OLDUM"

Kantaş, çok normal bir gün olduğunu sadece çay içerken yağmuru izlemeye başladığını o an daha çok yağmur yağmasını istediği için ağzından o cümlelerin çıktığını söyledi.

Kantaş, ardından ise yağmurun artmasına ve iş yerini su basmasına şoke olduğunu söyledi.

Kantaş, yaşanan bütün bu anları ise arkadaşlarının videoya alıp sosyal medyaya attığını, olayın kesinlikle kurgu olmadığını anlık geliştiğini söyledi.

"FENERBAHÇE'YE DUA ETMEYECEĞİM"

Sosyal medyada videonun bu kadar çok izlenmesine de bir anlam veremediğini hatta yorumlarda vatandaşların 3’e ayrıldığını belirterek, "Kimi benim işten atılmamı istiyor, kimi Fenerbahçe için de dua etmemi istiyor, kimi ise ‘neden öyle dua ediyorsun dışarıda hayvanlar var, zorda olanlar var’ dedi. Ben onlara söyleyeyim işten çıkartılmıyorum. Fenerbahçeli değilim o yüzden Fenerbahçe'ye de dua etmeyeceğim. Ben de hayvanseverim, hayvan besliyorum." dedi.