Adana'da 'Dokuzdolambaç Virajları' manzarasıyla mest etti

Türkiye sonbaharın renklerine bürünürken Adana'nın Feke ilçesinde de adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Katran ve çam ormanlarıyla çevrili, yüzde 78'i orman alanı olan ilçede yer alan 'Dokuzdolambaç Virajları', yeşil dokusu ve etkileyici manzarasıyla doğa tutkunlarını mest etti.

EŞSİZ BİR TABLO

İl merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Feke Barajı'nda suların çekilmesiyle birlikte, geçmişte suya gömülen eski Orman İşletme binası da yeniden gün yüzüne çıktı.

Havadan drone ile görüntülenen baraj manzarası, virajlı yolların ve orman dokusunun birleştiği eşsiz bir doğa tablosu oluşturdu.

"HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR"

İlçelerde doğa çekimleri yapan Erdal Acar, "Hem geziyorum hem de doğa çekimleri yapıyorum. Feke'deki bu nokta, Adana-Feke kara yolu üzerinde yer alıyor ve herkesi kendine hayran bırakıyor.

Boş zamanlarımda doğayı keşfederek hem havadan hem de yerden fotoğraf ve video çekimleriyle Adana'mızın güzelliklerini kayıt altına alıyorum." dedi.