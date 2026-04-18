Adana’da dört mevsim aynı karede: Kar ve bahar yan yana

Adana’nın kuzeyinde yer alan Aladağ ilçesi, farklı iklimlerin aynı anda hissedildiği nadir bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Sahil kesimlerinde bahar havası hâkimken, yüksek kesimlerde kış tüm ihtişamıyla devam ediyor.

MEYDAN YAYLASI'NDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Yaklaşık 1500 rakımda bulunan Meydan Yaylası, karla kaplı dağlarla yeşil ormanları aynı çerçevede buluşturuyor. Bir yanda bembeyaz zirveler, diğer yanda canlanan doğa, bölgeyi ziyaret edenlere görsel bir şölen sunuyor.

DÖRT MEVSİMİ AYNI ANDA YAŞAYAN İLÇE

Aladağ, yılın büyük bölümünde farklı mevsim geçişlerini aynı anda hissettiren yapısıyla doğa turizmi açısından dikkat çekiyor. İlçe, hem yaz hem kış manzarasını bir arada görmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELİYORLAR"

İlçe sakinlerinden Abdurrahman Ay, bölgenin eşsiz yapısına dikkat çekerek, “Bir yanda kar, bir yanda orman var. Bu özellik Aladağ’ı çok özel kılıyor. Türkiye’nin birçok yerinden ziyaretçi geliyor” dedi.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Kozan’dan gelen Erdal Acar ise bölgenin etkileyici atmosferini, “Bir tarafta bahar havası, diğer tarafta kar manzarası var. Gerçekten görülmesi gereken bir yer” sözleriyle anlattı.

Hem doğal güzelliği hem de farklı iklimlerin bir arada yaşanmasıyla Aladağlar çevresi, doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölge, ziyaretçilere adeta dört mevsimi tek günde yaşama fırsatı sunuyor.