Erzurum'da taburede uyuyakaldı: Uyandığında kendini yerde buldu

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Ateş Rıza Tunç, bir kahvehane önünde taburede oturduğu sırada uyuyakaldı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden Tunç, oturduğu tabureden yere düştü.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

O anlar, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Tunç'un tabureden düştüğünü görenler, durumu fark eder etmez koşarak yardıma geldi.

İlk anda sağlık sorunu nedeniyle düştüğünü düşünen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

"BASİT ANLAR BİLE YÜZ GÜLDÜRÜR"

Ancak Tunç'un sadece uyuyakaldığının anlaşılması üzerine hem kendisi hem de çevrede bulunanlar derin bir nefes alırken, yaşananlar tebessümle karşılandı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay, izleyenlere "Bazen en basit anlar bile yüz güldürür." dedirtti.