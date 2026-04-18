Kırklareli’nde bahar tablosu: Meyve bahçeleri beyaz gelinliğini giydi

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte baharın etkisi kendini göstermeye başladı. Özellikle Yıldız Dağları eteklerindeki yerleşimlerde meyve ağaçları çiçek açarak doğaya renk kattı.

BEYAZ VE SARININ BÜYÜLEYİCİ UYUMU

Kuştepe köyünde armut, şeftali ve elma ağaçlarının çiçeklenmesiyle bahçeler adeta beyaz örtüyle kaplandı. Bu manzara, çevredeki kanola tarlalarının sarısıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ YENİ ROTASI

Bölgedeki doğal güzellikler, doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor. Baharın en canlı halini görmek isteyen ziyaretçiler, çiçek açan bahçelerde yoğunluk oluşturuyor.

"DOĞA ADETA SANAT ESERİ"

Kuştepe köyü sakinlerinden Gülşen Gürses, çiçek açan bahçeleri görüntülemek için bölgeye geldiklerini belirterek, “Nisan yağmurlarıyla birlikte doğa canlandı. Özellikle armut ve elma ağaçları bembeyaz oldu. Trakya’nın bu güzelliğini fotoğraflayıp ölümsüzleştiriyoruz” dedi.

Baharın gelişiyle birlikte tarım alanlarında oluşan renk çeşitliliği, bölgeye ayrı bir estetik katarken, üreticiler de yeni sezon için umutlu bir tabloyla karşı karşıya kaldı.