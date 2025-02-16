Adana'da hasta kedinin çift cinsiyetli olduğu ortaya çıktı

DHA

Adana'da yaşayan emekli Fatma Sorar (48), 2 aylıkken sahiplendiği kedisi Duman'ı kısırlaştırmak için veterinere götürdü.

Kısırlaştırma işleminin ardından Duman'ın hem dürtüleri devam etti hem de idrar problemleri oluştu.

Durumu fark eden Sorar, Duman'ı yeniden muayene ettirdi.

ÇİFT CİNSİYETLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan testler, kedisinin nadir görülen hermafrodit olduğu, yani aynı vücutta hem erkek hem de dişi cinsiyet özelliklerine sahip olduğu ortaya koydu.

6 milyonda bir görülen nadir bir hastalığa sahip olan kedi Duman, Veteriner Hekim Mete Betin'in gerçekleştirdiği başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

"ÇİFT CİNSİYETLİ BİR KEDİ OLDUĞUNU ANLADIK"

Kedinin durumuyla ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Mete Betin, "Duman, bize kısırlaştırılmış bir erkek kedi olarak geldi. Ancak hala çiftleşme dürtüleri, belirtileri devam ediyordu.

Yapılan muayenesinde iki testisten birinin karnında kaldığını gördük. Karnını açtığımızda rahim ve yumurtalıkla karşılaştık. Yani hermafroditizm dediğimiz çift cinsiyetli bir kedi olduğunu anladık." dedi.

"ARTIK HERHANGİ BİR ÇİFTLEŞME BELİRTİSİ GÖSTERMEYECEK"

Literatür araştırması yaptıklarını belirten Mete Betin, "Literatürde bu duruma 6 milyonda 1 rastlanıldığı tespiti vardı. Türkiye'de henüz görüldüğünü zannetmiyorum. Bu, Türkiye'de ve Adana'da ilk hermafrodit kedimiz. Bu durum hormonal sebeplerden kaynaklanabiliyor, genetik olabiliyor.

Duman, düne kadar hem testisleri, penisi hem de yumurtalıkları ve rahmi olan çift cinsiyetli bir kedimizdi. Ameliyatını yaptık. Artık kısırlaştırılmış bir kedimiz. Bundan sonra herhangi bir çiftleşme belirtisi göstermeyecek. Normal sağlıklı bir kedi olarak hayatına devam edecek." diye konuştu.

"KEDİM AMELİYAT EDİLDİ, SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Fatma Sorar ise "Duman'ı kısırlaştırdığım halde 2 yıldır çiftleşme dürtüleri devam ediyordu. Adana'da gitmediğim veteriner kalmadı. Antidepresanlar, hormon iğnelerine kadar bütün çözüm yollarını denedim. Ancak sıkıntıları devam etti. Kedim çift cinsiyetliymiş. Mete bey ameliyat etti. Şu an çok iyi durumda, sağlığına kavuştu. Hekimimize çok teşekkür ederim." dedi.