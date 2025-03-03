Adana'da ilk defa kar gören çocukların heyecanı

İHA

Adana'da Toroslar'dan kamyonlarla Seyhan'da kent merkezine bırakılan kar tepeleri, renkli anlara sahne oldu.

Parka yakın alana bırakılan kar kütlelerinin haberini alan vatandaşlar, çocukları ile parka akın etti.

Çocuklar burada doyasıya eğlenirken birbirine kar topu atarak kıran kırana mücadele etti.

İLK DEFA KAR GÖRDÜ

Eğlenceli anlar, ortaya yüzleri gülümsetecek renkli görüntüler çıkardı.

Karla oynayan çocuklardan Elif Nur Aydın, "İlk defa kar gördüğüm için çok mutluyum. Önceden karın nasıl olduğunu bilmiyordum, bugün burada karın hacminin nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Burada kar topu savaşı yaptık, eğlendik." dedi.

"BİZİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ"

Çocuklardan Ali Erdem de ilk defa kar gördüğünü söyleyerek, "Buraya kar getirildiğini gördüm, direkt koşarak geldim. Bizi çok mutlu ettiniz, teşekkür ederim getirdiğiniz için. Kalbim çok hızlı atıyor burada kar ile oynadığım için. Burada kar topu ile oynuyoruz, kardan kayıyoruz, kardan adam yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAR GETİRİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE KOŞARAK GELDİM"

Kar getirilme haberini evde yattığı esnada alan Muhammet Emin İlhan, "Evde yatıyordum, kar getirildiğini annem ve babam haber verdi hemen koşarak geldim. Kardan adam yaptık, oyunlar oynadık çok eğlendim, herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Lale Berk ve Ercüment Genç ise çocuklarının daha önce kar görmediklerini, buraya getirilen kar sayesinde onların çok mutlu olduklarını ifade etti.