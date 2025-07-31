Adana'da trafikte cam silen gençler artık zorla kapıları açıp, para istiyor

Adana'nın Yüreğir başta olmak üzere merkez ilçelerindeki neredeyse tüm trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan cam silen gençler, otomobilin camını sildirmeyen sürücüleri ise aracı çizmekle tehdit ediyor.

Kentin kanayan yarası haline gelen bu durum karşısında polis ve zabıta ekipleri önlem alsa da yeterli olmuyor.

ZORLA KAPILARI AÇIYORLAR

Ekipler, yakalayabildiklerini gözaltına alıyor ancak genelde polisleri gören gençler, ara sokaklara girip izlerini kaybettiriyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde birçok cam silici gencin, sürücülerin kapılarını zorladığı, bazı sürücülerin kapılarını açıp para talep ettiği görüldü.

DURUMA BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUNMASI TALEP EDİLDİ

Ayrıca cam silen bir şahsın da kendisini görüntüleyen sürücüyü cep telefonuyla çekmesi pes dedirtti.

Sürücüler, cam silen şahıslara tepki gösterip, polis ve zabıtaların bu durumun bir an önce önüne geçmesini istedi.

"BU OLAYLAR HER GÜN OLUYOR"

Cam silen şahıslardan rahatsız olduğunu belirten sürücülerden Aziz Ural, şöyle konuştu:

Zabıtalar görevlerini yapsalar çok iyi olacak. Artık tehlike saçmaya başladılar. Arabalara tekme, yumruk atıyorlar. Can güvenliğimiz olmuyor bazen. Kadın sürücüler daha zorlanıyor. Basına yansıyan belki bir olaydır ama bu olaylar her gün oluyor.

"POLİS VE ZABITALAR VATANDAŞA YARDIMCI OLSUN"

Dolmuş sürücüsü Adnan Yılmaz, "Bu cam silen şahıslar bizim yanımıza gelmiyor ama sürekli görüyoruz, vatandaşlara zorluk çıkartıyorlar. Polis ve zabıtalar vatandaşa yardımcı olsun. Bu şahıslar kadınların çantasını da çalar." diye konuştu.

"BİZLER DE MUZDARİBİZ"

Zeki Küçük isimli sürücü, "Cam silen şahıslar zaman zaman bizim de yanımıza geliyor. Bizlerde muzdaribiz, geldiklerinde 'Yapmayın' diyorum gidiyorlar." ifadelerini kullandı.