Adana'da yuvasına bu yıl eşiyle geldi

Adana'nın Kozan'ın Acarmantaş Mahallesi'ne 6 yıldır gelen leylekler, bu yıl da geleneği bozmadı.

İlçe sakinlerinin yolunu gözledikleri leylekler yuvalarına gelirken aileler, çocukları ile birlikte leylekleri görmek için mahalleye geliyor.

MAHALLENİN GÖZDESİ

Leylekler, elektrik direğine kurdukları yuva ile mahallenin gözdesi oldu.

"BAHARIN MÜJDECİSİ"

Vatandaşlardan Halim Gök, geçen haftaya kadar leyleklerin gelmediğini belirterek, "Bu yıl da misafirlerimiz leylek ailemiz geldi. Çocuğumla birlikte leylekleri görmesi için geldik.

Yol kenarından izliyoruz. Baharın müjdesi leyleklerimiz bu yıl da ilçemizdeki evlerine geldiler." dedi.