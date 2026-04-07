Gıcırdayan araç sileceklerini düzeltmenin yolu

Araba sileceklerinden gelen rahatsız edici gıcırtı sesleri, özellikle yağmurlu havalarda sürüş konforunu olumsuz etkileyebiliyor.

Sileceklerdeki gıcırtı sorununun en yaygın nedeni, ön cam yüzeyinde veya silecek lastiklerinde biriken kir ve kalıntılar. Bu nedenle hem camın hem de sileceklerin düzenli olarak temizlenmesi, sorunun giderilmesinde ilk adım olarak öneriliyor.

Yine de geçmiyorsa, gıcırtıdan kurtulmanın formülünü açıklıyoruz.

Araç sileceklerinden gelen takırtı ve gıcırtı seslerinin en yaygın nedenlerinden biri, ön camın yeterince ıslak olmamasıdır.

Sürücülerin, cam suyu seviyesini düzenli olarak kontrol etmesi ve eksikse tamamlaması öneriliyor. Böylece gıcırtı oluştuğu anlarda silecek suyu devreye alınarak hem sesin önüne geçilebilir hem de daha sağlıklı bir görüş sağlanabilir.

Fazla sert ya da çok sıkı olan silecekler, silecek kolunun ileri-geri hareketini pürüzsüz biçimde takip edemez. Bu da cam yüzeyinde düzensiz temas oluşturarak hem ses hem de silme performansında düşüşe neden olur.

Sileceklerin doğru çalışabilmesi için lastik yapısının esnek ve yüzeye uyum sağlayabilir olması gerekir.

