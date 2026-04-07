Temiz mutfağın sırrı buymuş: Çöp kutusundaki kokuyu sıfırlayan soğan yöntemi

Mutfakların en büyük sorunlarından biri çöp kutusu kokusu…

Temizlik yapılsa dahi bir türlü geçmeyen kötü koku, özellikle yaz aylarında daha da rahatsız edici hale geliyor.

Ancak bu kokuyu sıfırlamanın oldukça basit ve doğal bir yolu var.

Sadece bir adet soğanla mutfaktaki çöp kokusunu yok edebilirsiniz.

MUTFAKTAKİ ÇÖP KUTUSUNA YERLEŞTİRİN

Genellikle yemeklere lezzet katması için kullandığımız soğan, kokuları nötralize eder. Çöp kutusunun dibine yerleşen ve bakterilerin neden olduğu kalıcı kokular, soğanın yaydığı kükürtlü bileşiklerle etkileşime girdiğinde etkisini kaybeder.

Kimyasal oda parfümleri kokuyu sadece maskelerken, soğan yöntemi kokunun kaynağını hedef alır.

Tek yapmanız gereken, taze bir soğanı ikiye bölüp çöp kutusunun iç yüzeylerine sürmek veya bir dilimini kutunun dibine, poşetin altına yerleştirmek. Birkaç saat içerisinde kutudaki o ağır kokunun yerini nötr bir havaya bıraktığını fark edeceksiniz.