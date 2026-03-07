Adıyaman'da engelli çocuklarına hem anne hem baba olan kahraman anne

Adıyaman’da yaşayan 53 yaşındaki Reyhan Bali, 13 yıl önce eşini trafik kazasında kaybettikten sonra iki engelli çocuğuyla yaşam savaşı veriyor. 32 yaşındaki Aslı ve 25 yaşındaki Hüseyin ile tek başına hayata tutunmaya çalışan anne, ömrünü çocuklarına adadığını söylüyor.

39 yıl önce evlendiğini belirten Bali, dünyaya getirdiği altı çocuktan dört tanesinin engelli, ikisinin ise sağlıklı olduğunu ifade etti. Sağlıklı çocuklarından birini trafik kazasında, diğerini hastalıktan kaybettiğini anlatan Bali, şimdi yalnızca iki engelli çocuğuna bakıyor.

"ONLARIN KOLU, KANADI, AYAĞI BENİM"

Çocuklarının doğuştan hem zihinsel hem de bedensel engelli olduğunu belirten Reyhan Bali, yaşadığı zorlukları şu sözlerle aktardı:

Tek başıma mücadele ediyorum. Hayatımı çocuklarıma adadım. Ben de şeker hastasıyım. Onların kolu, kanadı, ayağı benim. Ben düşersem beni kaldıracak kimse yok. Bana bir şey olursa devletimden tek isteğim, cenazem kaldırılmadan çocuklarıma sahip çıksınlar.

DEVLET DESTEĞİYLE AYAKTA DURUYOR

Devletin sağladığı engelli ve bakıcı maaşı ile hasta bezi desteğinin kendileri için hayati önemde olduğunu söyleyen Reyhan Bali, şöyle konuştu:

"Devletimizden Allah binlerce kez razı olsun. Bu destekler olmasa çocuklarıma bakamazdım. Benim anne ve babam devlettir.

Bali’nin hikayesi, yalnızca bir annenin fedakârlığını değil, devletin engellilere ve bakımına muhtaç ailelere sağladığı desteklerin önemini de gözler önüne seriyor.