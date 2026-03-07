Sivas’ta köye inen tilkilerin kavgası

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Çiçekliyurt köyünde yaşayan Hüseyin Şimşek, evinin önünde kar üzerinde fark ettiği ayak izlerinin hangi canlıya ait olduğunu merak etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, evin önünde yiyecek arayan 2 tilkiyi görüntüledi.

Ancak tilkiler bir süre sonra ani bir şekilde kavga etmeye başladı. Şimşek, kavga eden tilkilerin ardından bölgeden uzaklaştığını aktardı.

"GÖRÜNTÜLER HOŞUMA GİTTİ, PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Vahşi yaşamın zaman zaman köye indiğini ifade eden Hüseyin Şimşek, “Köydeki evimin güvenlik kamerasını izlerken tilkilerin görüntüsüne rastladım. Görüntüler çok hoşuma gitti ve paylaşmak istedim” dedi.

Görüntüler, doğa ve köy yaşamının beklenmedik anlarına dair ilgi çekici bir örnek oluşturdu.