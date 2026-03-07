İstanbul'da yaşayan 4 çocuk annesi kadın pembe renkli tırı ile görenleri şaşırtıyor

İstanbul'da başlayan yolculuk Avrupa yollarında devam ediyor.

4 çocuk annesi Sema Can, tekstil sektöründeki iş yerinin iflastan kapatmasının ardından yeni bir hayata başladı.

42 yaşındaki kadın babası ve ağabeyinden esinlenen tır şoförü oldu.

PEMBE RENKLİ TIRI İLE AVRUPA YOLLARINDA

Yaklaşık 5 yıldır uluslararası taşımacılık yapan Can, pembe renkteki tırı ile Avrupa’nın birçok ülkesine yük taşıyor.

Denizli'de yaşayan Sema Can . 2,5 ayda bir gördüğü çocuklarının da kendisini desteklediğini söylüyor.

Can "Çocuklarım 'Anne evet yapabilirsin, arkandayız. Özlem olacak, annesiz kalacağız, evde olmayacaksın ama biz senin arkandayız. Bu senin bir hayalinse ya da hedefinse biz senin arkandayız' diyerek desteklerini de aldım" diye konuştu.

"BENİM BABAM VE ABİM TIR ŞOFÖRÜ"

Bunun çocukluk hayali olduğunu belirten kadın Can, "Önceden 15 senelik tekstil işi yapıyordum. Maalesef işimi batırdım. Ondan sonra, dört çocuk annesiyim ve başka bir işe yönelmem konusunda kendimce fikirler aldım. Baba mesleği; benim babam ve abim tır şoförü.

Onlardan esinlenerek, çok hoşuma gidiyordu, büyük araç kullanmaya çok merak salmıştım. Şu an yaklaşık 5 senedir bu işi yapıyorum. Avrupa’ya çalışıyorum; İngiltere’ye, Almanya, Hollanda. Avrupa’nın her yerine gidiyoruz. Meslek çok kıymetli ve bana göre çok değerli bir meslek.

Bir kadın olarak ben bu işi elimden geldiği kadar devam ettirmeye, elimden geldiği kadar da düzgün yapmaya gayret edeceğim. Kadın şoförlerimiz de benim gibi sağlam adımlar atarak arkamdan gelir diye düşünüyorum" dedi.

"AİLEDEN HİÇ KİMSE BENİM TIR ŞOFÖRÜ OLMAMI DESTEKLEMEDİ"

Ailesinin desteklemediğini belirten Can, şunları kaydetti:

Babam TIR şoförü olmasına rağmen abim de dahil olmak üzere aileden hiç kimse maalesef benim tır şoförü olmamı desteklemedi. 'Erkek işi, kadının tırda ne işi var' diye istemediler. Gücü olan, cesareti olan bütün kadınlar yapabilir, diye düşünüyorum. tır kullanmak aslında zor değil, dikkat gerektiriyor.



Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tır şoförü olmanın zorlukları; çocuklarımdan, sevdiklerimden, evimden ayrıyım. Maalesef hiçbir şekilde sosyal hayatın yok. Bu mesleğin tek zorluğu bana göre çocuk özlemi, evlat hasreti. Başka bir zorluğu yok diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımın veya şoför arkadaşların geldiği gibi, yolda Avrupa'ya çıktığımız zaman güvensiz parklarda yattığımızda mutlaka ki başımıza birtakım olaylar geliyor. Kendimizi koruyabilmek için özellikle güvenli parklarda yatmayı tercih ediyoruz. Çünkü bazen maalesef dillerini bilmediğimiz için sıkıntılar yaşayabiliyoruz.

"AVRUPA'DA TÜRK BİR KADIN TIR ŞOFÖRÜ GÖRDÜKLERİ ZAMAN ŞAŞIRIYORLAR"

İnsanların dikkatini çektiğini belirten Can, "Yolda giderken mutlaka denk geliyorlar, önce tıra bakıyorlar. İnsanların pembe dikkatini çekiyor. Bir de direksiyonda bayan görünce daha çok şaşırıyorlar. Almanya'da, Fransa'da nerede denk gelirse 'fotoğraf, video çekebilir miyiz madam?" diyerek izin alıyorlar.

Ben de 'Tamam' diyorum. Bunlar gurur verici, güzel şeyler. Avrupa'da Türk bir kadın TIR şoförü gördükleri zaman şaşırıyorlar. Tebrik ediyorlar, mutlu oluyorlar. Özellikle bizim gurbetçilerimiz bizi gördüğü zaman çığlık çığlığa korna basıyorlar" ifadelerini kullandı