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DHA

Akyonkarahisar'daki bir okul bahçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 4 öğrenciyi okul müdür yardımcısı T.H. durdurdu.

Bir süre öğrencilerle yüksek sesle konuşan T.H., içlerinden birine "Oğlum de ki 'Hocam bir sebebi var" dedikten sonra tokat attı.

POLİS, OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATTI

O anlar, bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polis, inceleme başlattı.

Hürriyet İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur, olayın araştırıldığını söyledi.