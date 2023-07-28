Ağrı Dağı’nda Arkeolojik İzler Konferansı Dördüncüsü 17-18 Ocak 2023 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yapılan “V. Uluslararası Büyük Tufanının Ağrı Dağı’ndaki Arkeolojik İzleri” Konferansı, bu yıl 28-29 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenecek.

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Bu kez kendi şehrinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan V. Uluslararası Büyük Tufanının Ağrı Dağı’ndaki Arkeolojik İzleri Konferansı, Doğubeyazıt’ın Aşağı Tavla Köyü’nde (Paraşüt Vilagge) gerçekleştirilecek.

Konferansa Iğdır Üniversitesi, Doğubeyazıt İnanç Turizmi Araştırma Geliştirme Derneği, Noah's Ark Ministries International Limited ve Çamlıbel Medya Grubu Başkanı Veysel Çamlıbel öncülük etmekte.

Beşinci kez buluşulacak

Konferansta Ağrı Dağı ve yakın çevresiyle ilgili bildiriler kabul edilecek. Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'nda bilinen dünyanın yok olduğu Nuh tufanı ve yeniden yaşamı başlatan Nuh Gemisi'nin dağa inme bulguları ve bunun bölgeye yansıması bu önemli ve anlamlı etkinlikle beşinci kez buluşulacak.

Nuh'un Gemisi ve yöredeki kalıntılardan derlenen sergi...

Birbirinden önemli etkinliğin yapılacağı Konferansın sonunda Ahmet Ertuğrul’un (Paraşüt) Nuh’un Gemisi ve yöredeki kalıntılardan derlenmiş eserlerden oluşan koleksiyonu sergilenecek.