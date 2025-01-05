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Ağrı ile Erzurum'da soğuklardan nehirler dondu

Ağrı ile Erzurum'da soğuklardan nehirler dondu Doğu'da uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Erzurum'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye düştü. Ağrı'da dondurucu soğuk nedeniyle vatandaşların kaş ve kirpiklerinde kırağı oluştu.