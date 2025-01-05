Erzurum ile Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında ölçüldüğü kentlerde, yaşam güçlükle sürüyor.
ERZURUM
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camlarında buzlanma oluştu.
KALDIRIMLAR ŞADIRVARLAR BUZ TUTTU
Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda kaldırımlar ile cami bahçelerindeki şadırvanlar buz tuttu.
ARAÇLAR BATTANİYE İLE ÖRTÜLDÜ
Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.
AĞRI
Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.
Yılın en soğuk gününün yaşandığı kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi.
ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU
Kentte araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.
Vatandaşlar araçlarını branda, naylon ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.
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