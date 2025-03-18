Ahmet Özhan’la Ramazan 18. bölüm

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Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.

18. BÖLÜM YAYINDA

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen yeni bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

MERHAMETLİ OLMAK ADİL OLMAKTIR

Özhan, yeni bölümde insanın kendine merhameti ve suçluluk konularını ele aldı.

“Kendini sevip saymayan başkasını sevemez. Merhametli olmak adil olmaktır” diyen Özhan, insanın kendisine saygı göstermekle mükellef olduğunu söyledi.

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