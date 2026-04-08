Akdeniz’in 'yeşil mirası' için harekete geçildi

Ekosistemi Koruma Derneği, Linda & Dauglas ve Lara Turizm Yatırımcıları Birliği iş birliğiyle “Lara Kıyılarında Deniz Eriştesi Çayırlarının İzlenmesi, Haritalanması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi” hayata geçirildi. Proje, bölgenin deniz ekosistemini koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"DENİZİN AKCİĞERLERİ" KRİTİK ROL OYNUYOR

Bilim dünyasında Posidonia oceanica olarak bilinen deniz eriştesi çayırları, yüksek karbon depolama kapasitesiyle iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Aynı zamanda pek çok deniz canlısına yaşam alanı sunan bu çayırlar, Akdeniz ekosisteminin vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor.

LARA KIYILARINDA 6 AYLIK TAKİP

Proje kapsamında Antalya’nın Lara kıyılarında gerçekleştirilecek saha çalışmalarıyla deniz çayırlarının durumu detaylı şekilde incelenecek. Dalışlar ve bilimsel gözlemlerle elde edilecek veriler doğrultusunda, çayırların envanteri çıkarılarak 6 ay boyunca düzenli olarak izlenecek.

SUALTI EKİBİNDEN DETAYLI GÖRÜNTÜLEME

Çalışmaların sualtı görüntüleme ayağında Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ile sualtı fotoğrafçıları Mehtap Akbaş Çiftci ve Taner Şahakalkan görev aldı. Elde edilen görüntülerin, bilimsel analizlere önemli katkı sağlaması bekleniyor.

HEDEF: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Uzmanlar, proje sayesinde deniz çayırlarının korunmasına yönelik stratejilerin geliştirileceğini ve bölgedeki ekolojik dengenin uzun vadede güvence altına alınacağını belirtiyor. Bu çalışmaların, Akdeniz genelinde benzer projelere de örnek olması hedefleniyor.