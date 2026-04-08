Erzincan’da bahar renkleri: Kayısı ağaçları çiçek açtı

Erzincan’da artan sıcaklıklarla birlikte ağaçlar filizlenmeye başladı. Tomurcuklanan dallar üzerindeki çiçekler, ortaya çıkan renk cümbüşüyle görenleri mest etti. Havanın ısınmasıyla açan çiçekler, ilçede baharın gelişiyle uyumlu görsel şölen oluşturdu.

KAYISI AĞAÇLARI RENK CÜMBÜŞÜ SUNUYOR

Üzümlü ilçesi, kayısı üretiminde Erzincan’ın önemli merkezlerinden biri. Yaklaşık 6 bin dekarlık alanda yıllık 10 bin ton kayısı üretilen bölgede ağaçlar, çiçek açarak adeta görsel bir şölen sunuyor. Açan çiçekler, ilerleyen süreçte kayısı meyvesine dönüşerek dünyanın dört bir yanına yolculuğa çıkacak.

KAYISI ÜRETİMİNİN MERKEZİ ERZİNCAN

Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon kayısı ağacı bulunurken, bunun yaklaşık 380 bini Erzincan’da yer alıyor. Nisan ayı başlarından itibaren açan binlerce kayısı ağacı, ilde kartpostal gibi görüntüler oluşturuyor ve bölgeyi baharın renkleriyle buluşturuyor.