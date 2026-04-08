Direksiyon çiziklerini silgi gibi silen yöntem

Araç içi hijyenin en önemli noktalarından biri olan direksiyon, gün içinde sürekli temas edildiği için zamanla kir, yağ ve bakteri birikimine açık hale gelir.

Bu durum hem sürüş konforunu hem de sağlığı olumsuz etkileyebilir.

Ancak endişelenmeye gerek yok; evde bulunan pratik malzemelerle direksiyon temizliği ve bakımını kısa sürede etkili bir şekilde gerçekleştirmek mümkün.

Direksiyon neyle temizlenir?

Direksiyondaki çizikler nasıl giderilir?

Direksiyon simidi nasıl parlatılır? Hepsinin yanıtı haberimizde...

DİREKSİYON TEMİZLİK YÖNTEMİ

Direksiyonu temizlemek için evde bulunan basit malzemeler yeterlidir:

Ilık su + birkaç damla bulaşık deterjanı

Mikrofiber bez

(İsteğe bağlı) az miktarda sirke

Bezi hafif nemli olacak şekilde kullanarak direksiyonu silmek en güvenli yöntemdir. Bu karışım hem kiri hem de bakterileri temizler.

DİREKSİYON ÇİZİKLERİNİ GİDERME YÖNTEMİ

Hafif çizikler için: Az miktarda doğal krem veya vazelin benzeri ürünle yüzeyi nazikçe ovabilirsiniz.

Deri direksiyonlarda: Deri bakım kremi benzeri ürünlerle çizik görünümü azaltılabilir.

Derin çizikler: Evde tamamen yok etmek zor olabilir, profesyonel destek gerekebilir.