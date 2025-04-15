AKOM paylaştı: İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye çıkıyor

Haber Merkezi

İstanbul'da nisan ayının başından beri yağışlı bir hava etkisini gösteriyordu.

Ancak dünden itibaren İstanbul, bahar havasının etkisi altına girmeye başladı.

İstanbulluların beklediği güneşli hava sonunda geldi.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Megakent'te sıcaklıkların hızla artacağını müjdeledi.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 20 DERECEYE ÇIKIYOR

İstanbul'da bugün sıcaklık 16 derece olacak. Yarın 20 dereceyi göreceğiz.

İstanbul'da 16 Nisan Çarşamba günü sıcaklıklar, 4 derece birden artacak.

20 dereceyi göreceğimiz sıcaklıklar, hafta sonuna kadar devam edecek.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

AKOM, 6 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'da hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, yağış ise beklenmiyor.

YURT GENELİ DE ISINACAK

Sadece İstanbul'da değil yurt genelinde hava sıcaklıkları, bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak.