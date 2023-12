Aksaray'da engelli iki çocuğuna göz oldu: Biri üniversiteyi bitirdi, diğeri lise öğrencisi

DHA

Aksaray'da akraba evliliği yapan Hatice-Hasan Kından çiftinin 4 çocuklarından 2'si görme engelli olarak doğdu.

Ev kadını Hatice Kından, çocukları Ahmet ve Büşra'nın adeta gözleri oldu.

Okullarını başarıyla tamamladılar

Annesinin desteğiyle üniversite eğitimini tamamlayan Ahmet Kından, Aksaray Albino Görme Engeliler Derneği Başkanı oldu.

Kız kardeşi Büşra ise lise son sınıfta eğitimini sürdürüyor.

"Oğlum Ahmet, üniversiteyi bitirdi ve KPSS'ye çalışıyor. Kızım Büşra ise lise sonda"

Çocuklarının başarılı olmasından gurur duyduğunu ifade eden Hatice Kından şunları kaydetti:

"Çocuklarımın anne demesi bile yeterli"

Tüm zamanını çocuklarına ayırdığını anlatan Kından şöyle devam etti:

Benim her şeyim çocuklarım. Evimi bile çocuklarıma göre dizayn ettim. Evde onlara 'Şunu kırdınız' diye hiçbir zaman söylemedim. Ben çocuklarımı her zaman için serbest bıraktım. Çocuklarım evden biraz uzaklaşınca özlüyorum. Yeter ki çocuklarım başarılı olsun. Onların bir ses tonuyla mutlu oluyorum. Onların mutluluğu benim mutluluğum. Çocuklarımın 'anne' demesi bile yeterli. Görmüyor olmaları zor bir durum, Allah'ım sabrını da veriyor. Ben çocuklarımla yorulduğumu bilmem. Ben her zaman oğlum ve kızımın arkasındayım. Allah'ım bizi onların başından eksik etmesin. Ailecek çok mutluyuz. Benim çocuklarımın gözü görmüyor ama gönül gözleri açık.