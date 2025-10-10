Aksaraylı Ahmet Dede, bırakacağı mirası satarak cami yaptırdı

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Ozancık köyünde yaşayan 91 yaşındaki Ahmet Köse, eşi 16 yıl önce vefat ettikten sonra, çocuklarıyla ayrı düşerek yalnız yaşamak zorunda kaldı. 7 çocuk babası Köse, 4 yıl önce son evladının da köyden ayrılmasıyla evde tek başına kaldı.

Farklı şehirlerde yaşayan çocukları, Köse’nin tekrar köye dönmesini istese de bu mümkün olmadı. Bunun üzerine Köse, miras bırakacağı mal varlığını satıp, hayır işlerinde kullanmaya karar verdi.

170 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ SATARAK CAMİ YAPTIRDI

Köse, çocuklarının karşı çıkmasına rağmen köydeki yaklaşık 200 dönümlük arazisinin 170 dönümünü satarak elde ettiği 5 milyon lirayla cami yaptırdı. Kalan 30 dönümlük araziyi ise cami bakımı ve eksik işler için harcamayı planlıyor.

ZORLUKLARLA DOLU BİR HAYAT

Köse, gençliğinde inşaat, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını anlattı. Çocuklarının kendisine eşlik etmemesine rağmen hayır işini ertelememek istediğini belirterek şunları söyledi:

“Ben ölünce satıp malı çocuklarım yiyecekti, ben de ölmeden önce sattım, hayrımı yaptım. Arsaları hep kendim aldım, bana miras kalmamıştı. Hepsini cami inşaatı için sattım.”

TORUNLARI DA YANINDA KALMAK İSTEMEDİ

Köse, torunlarına yanında kalmaları için ev teklif ettiğini, ancak hiçbirinin kabul etmediğini dile getirdi:

“Bir de çeşme yaptıracağım inşallah.”

Cami, lojman ve şadırvan için 5 milyon liradan fazla harcama yaptığını belirten Köse, avlu taşları, minare, ısıtma ve elektrik işleri için 30 dönümlük arazisini daha satacağını açıkladı:

“Eksikler için hesaplamalarıma göre 3 milyon lira daha harcayacağım.”

Ahmet Köse’nin örnek davranışı, çocuklarının karşı çıkmasına rağmen hayır işine öncelik veren yaşlı bir bireyin azmi ve fedakarlığını gözler önüne seriyor.