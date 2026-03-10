Perulu Amira, İstanbul’da turistlere İslam’ı anlatıyor

Jenny Gamarra Amira’nın hayatı, yaklaşık 20 yıl önce gördüğü bir rüya ile değişti. Rüyasında uzun bir yolun ardından beliren cami figürü, onu İslam’ı araştırmaya yönlendirdi. Peru’da hiçbir Müslüman tanımayan ve cami görmeyen Amira, araştırmalarının ardından Müslüman olmaya karar verdi.

Amira, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

Peru’da İslam neredeyse hiç bilinmiyor. Karar vermek çok zor oldu. Hiçbir Müslüman tanıdığım yok, cami yok. 5 vakit namazı nasıl kılabilirim, ailemin tepkisi ne olur diye çok endişelendim. Sonunda kalbimde bunu hissettim ve Müslüman oldum. Ailem iki yıl sonra kararımı kabul etti.

İSTANBUL'DA "GERÇEK VATANINI" BULDU

İstanbul’a 13 yıl önce bir organizasyon davetiyle gelen Amira, Türkiye’de kendisini memleketinde gibi hissettiğini belirtti:

İstanbul’a uçaktan indiğim andan itibaren çok güzel karşılandım. Kendimi burada yabancı gibi değil, memleketimde gibi hissettim. Türkiye gerçek vatanım oldu. Kalbim İstanbul’dan ayrı kalamadı ve bir daha geri dönmedim.

TURİSTLERE İSLAM'I GÖNÜLLÜ ANLATIYOR

Amira, yaklaşık 13 yıldır Süleymaniye Camii’nde Kültürlerarası İletişim Merkezi (KİM) Vakfı gönüllüsü olarak İspanyolca konuşan turistlerle buluşuyor. Hedefi, medyada yer alan olumsuz İslam imajını silmek ve İslam’ı doğru şekilde anlatmak:

“Turistlerle konuştuğumuzda çoğu kişi ‘Bunları bilmiyorduk, çok teşekkür ederiz’ diyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Umarım güzel şeylere vesile olabilirim.”

Amira’nın hikayesi, farklı coğrafyalardan gelen bir bireyin inanç ve cesaretle nasıl toplumsal fark yaratabileceğini gösteriyor.