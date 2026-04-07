Amasya'da 67 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe köyünün Esen çifti, 67 yıldır aynı yastığa baş koyuyor.

Köyün en yaşlı çifti, yeni evlenecekler ile evli çiftlere tavsiyelerde bulundu.

Yıllardır iki gözlü ve sobalı evde yaşadıklarını belirten Münevver Esen, "Orak biçtik, harmanda çalıştık. Çok çalıştık. Ama birbirimize hep destek olduk. Birbirinize sırtınızı vererek geçinin. Sevdiğinizi bırakmayın" dedi.

"EVLENME KAĞIDI" BELGESİ VERİLDİ

Amasya Valisi Önder Bakan, 1959 yılında düzenlenen ‘evlenme kağıdı' belgesini evlilik yıl dönümlerinde köylerinde ziyarette bulunduğu çifte hediye ederek jest yaptı.

Vali Bakan, çifte mutluluklarının ömürleri boyunca sürmesini diledi. Ziyarete, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de katıldı.

"ÖRNEK ALIYORUZ"

Köyün en yaşlısı çifti çok sevdiklerini anlatan genç köylüleri Ebru Akbulut da, "Birbirlerini seven, sayan çiftimizi biz bekarlar da örnek alıyoruz." diye konuştu.