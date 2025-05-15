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Haber Merkezi

112 Acil Sağlık İstasyonu'ndan 90 saniye içinde hareket eden ambulanslar, acil vakalara daha hızlı ulaşabilmek için emniyet şeridi bulunmayan ve ikiden fazla şeritli yollarda fermuar sistemini kullanıyor.

Bu sistemde, sağdaki araçlar yolun sağına, soldaki araçlar ise soluna çekilerek ambulansın orta bölümden geçmesi sağlanıyor ve böylece acil hastalara daha çabuk ulaşılıyor.

ACİL HASTALARIN HAYATTA KALMA OLASILIĞI YÜZDE 10 ARTIYOR

Ambulanslar, trafikte yol vermeyen ya da yolu gerektiği gibi açmayan sürücüler yüzünden vakalara ulaşmakta güçlük çekiyor.

Ancak fermuar sistemi sayesinde bir dakika daha hızlı varabildikleri acil hastaların hayatta kalma olasılığı yüzde 10 artıyor.

"FERMUAR SİSTEMİNİ UYGULAYALIM, YAŞAMA YOL VERELİM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, trafikte bu sistemin kullanımının önemine dikkat çekti.

Yerlikaya paylaşımında şu sözlere yer verdi: